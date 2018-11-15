2018-11-15T19:22:32+03:00
Происшествия

В Сызрани на «пьяной» дороге столкнулись «Ауди» и «Калина»

Авария вызвала серьезную пробку
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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Вечером в четверг, 15 ноября, на так называемой «пьяной» дороге в Сызрани – около старого кладбища – произошло ДТП. Не разъехались «Ауди» и «Лада Калина». Об этом пишет КТВ-Луч.

Автомобили ехали во встречном направлении. От столкновения у иномарки серьезно пострадали капот, бампер и крыло. Отечественная легковушка отделалась незначительными повреждениями. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.

ДТП вызвало серьезную пробку. Машины стояли в обе стороны.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Правоохранители и будут выяснять, кто спровоцировал аварию.

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