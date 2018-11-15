2018-11-15T20:26:24+03:00
Происшествия

В Самаре к 14 и 11 годам приговорили членов банды, промышлявшей похищениями, разбоем и вымогательством

На троих злоумышленники получили 39 лет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Злоумышленники с 5 по 18 сентября совершили 7 вооруженных разбойных нападений на людей, которые могли быть причастны к продаже наркотиков в регионеЗлоумышленники с 5 по 18 сентября совершили 7 вооруженных разбойных нападений на людей, которые могли быть причастны к продаже наркотиков в регионеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суд в Самаре вынес приговор членам банды, которая промышляла похищениями, вымогательством и разбоем. Евгения Дуняшкина и Раджима Тагайхонова приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Шовги Шарифов проведет 11 лет в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

- По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, проведено более 20 осмотров мест происшествий, 9 обысков, 11 выемок, 57 опознаний лиц и предметов, назначено и проведено более 36 судебных экспертиз, - говорится в сообщении.

В общей сложности членов банды обвиняли по пяти статьям УК РФ: участие в банде, создание банды, разбой, похищение, вымогательство – все, совершенное организованной группой.

Банду создал Дуняшкин – в сентябре 2016 года. В нее вошли жители Самарской области Обмоин, Муравьев, Тагайхонов и гражданин Азербайджана Шарифов. Злоумышленники с 5 по 18 сентября совершили 7 вооруженных разбойных нападений на людей, которые могли быть причастны к продаже наркотиков в регионе. Бандиты похищали граждан и их имущество, а после требовали у людей деньги – около 300 тысяч рублей.

Всех членов банды задержали. Ранее Обмоина приговорили к 8 годам «строгача», Муравьева – к 7-ми.

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