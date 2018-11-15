«Самара» пробилась в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

СЕГОДНЯ 20:43 2018-11-15T20:43:42+03:00

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Баскетболисты «Самары» пробились в 1/4 финала Кубка России. В четверг, 15 ноября, «горожане» дома обыграли во втором матче клуб МБА - 76:61, сообщает пресс-служба команды. Первая встреча закончилась также победой самарцев.

Вторую игру «Самара» начала очень бодро, убежав к середине первой четверти в пятиочковый отрыв. Однако гости все же сумели навязать борьбу волжанам и к концу стартового периода сократили отставание до 1 очка – 18:17. В итоге дошло до того, что на большой перерыв команды ушли при счете 36:37 в пользу гостей.

Исправлять положение «Самара» ринулась с первых минут: Алексей Нестеров и Антон Глазунов накидали за 1,5 минуты 7 очков и вывели хозяев в лидеры. Впрочем, гостей это не испугало. МБА снова вырвалась вперед и завершила третью четверть в свою пользу с отрывом в 2 очка. Все решила четвертая четверть, в которой сильнее оказались самарцы – 76:61.

Теперь в 1/4 финала «Самара» сыграет, как и год назад, с «Нижним Новгородом», который представляет Единую лигу ВТБ. В прошлом году именно нижегородцы выбили самарцев из турнира.