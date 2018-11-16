С мусором будут обращаться иначе: в Самаре и области появится 12 новых объектов для переработки отходов

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-16T07:21:29+03:00

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C нового года в Самарской области планируют по новому обращаться с твердыми коммунальными отходами. Власти рассчитывают на то, что уже с 1 января 2019-го за переработку мусора будет отвечать только один региональный оператор, информирует областное правительство.

- Мы создаём новую систему, которой будет управлять региональный оператор. Бесхозных свалок, левых рейсов мусоровозов или путаницы с тарифами больше не должно быть. Граждане должны получить возможность экономить, направляя отдельные категории ТКО в утильсырьё. Сейчас подавляющая часть отходов просто захоранивается, говорит министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Для реализации проекта в Самаре и области построят 12 новых объектов для обращения с мусором. Три экотехнопарка - два возле Самары и один около Тольятти, в их структуре предусмотрены мусоросортировочный комплекс, полигон для твердых отходов и площадка биокомпостирования. Также планируется сделать девять современных комплексом по переработке отходов полного цикла. Два комплекса начнут работать уже в 1 квартале 2019 года.

По задумке министров, Самарская область ежегодно должна перерабатывать 1,8 миллиона тонн мусора. На полную сортировку твердых отходов планируют перейти уже к 2022 году. Доля мусора, отправляемого на переработку, должна возрасти в два раза. На ближайший год региональным оператором, ответственным за вывоз мусора, в Самарской области стала компания "ЭкоСтройРесурс".