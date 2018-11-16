Коммунальную аварию на улице Гастелло в Самаре ликвидировали, жителям вернули отопление

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-16T07:38:58+03:00

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Сегодня утром, в пятницу 6 ноября, полностью восстановили теплоснабжение у жителей Октябрьского района, пострадавших от коммунальной аварии на улице Гастелло. Утечка на трубопроводе произошла вчера в районе дома № 30. На месте случившегося работали МЧС и аварийная бригада "ПТС". Координировали их действия сотрудники Министерства энергетики и ЖКХ региона и представители администрации города.

- Были организованы мероприятия по оповещению населения через управляющие компании. Привлекались 25 человек, 15 единиц техники, от МЧС России 3 человека, 1 единица техники. В 6 утра 16 ноября аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения завершены. Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.

Напомним, что утром 15 ноября из-за коммунальной аварии перекрыли движение по Московскому шоссе. По сообщению АСАДО, это случилось из-за утечки горячей воды на трубопроводе в районе дома № 30 по улице Гастелло на проезжую часть Московского шоссе. Было проведено технологическое переключение 26 жилых многоквартирных домов, где проживает 5 000 человек, и одного социально-значимого объекта на резервную схему теплоснабжения. Теплоноситель в системе отопления не сливался. Возможно, именно эта авария стала причиной того, что на пересечении Московского шоссе и улицы Гастелло провалился под асфальт автомобиль Hyundai. Водитель получил ожоги.