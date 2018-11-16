На лестницах склона у площади Славы появились велопандусы

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-16T08:46:55+03:00

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В Самаре на лестницах склона у площади Славы установили специальные пандусы для велосипедистов. Сделано это было из-за многочисленных жалоб любителей двухколесного транспорта на то, что они, спускаясь там, убивают подвеску.

По словам автора проекта реконструкции склона, архитектора Дмитрия Орлова, данные лотки предназначене не для того, чтобы велосипедисты могли по ним съезжать вниз, а для того, чтобы они спускали по ним свой транспорт, идя рядом. Также он отметил, что пандус сделали специально одноколейным, чтобы никто не спускался по нему с колясками - это просто опасно. Не исключено, что в дальнейшем для этих целей построят фуникулер.