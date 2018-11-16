В центре Самары проведут новую линию троллейбуса

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-16T09:12:08+03:00

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МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Самары ищет подрядчика, который займется разработкой проекта новой контактной сети троллейбуса. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что троллейбусную сеть протянут по улице Комсомольской от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева и по улице Куйбышева от улицы Комсомольской до улицы Пионерской. Подрядчика выберут 10 декабря. На разработку проекта ему дадут 9 месяцев и чуть более 3,2 млн рублей. Отметим, что эта контактная сеть будет соединена с уже существующей, а также она пройдет в районе будущей сети троллейбуса, который будет курсировать по Фрунзенскому мосту.