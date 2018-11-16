Трамваям до «Самара Арены» сделают поворот со стороны 15 микрорайона

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-16T09:30:50+03:00

Сейчас трамваи могут поворачивать с улицы Ташкентской на Московское шоссе только со стороны Барбошиной поляны

Изменить размер текста: A A

В Самаре скорректируют схему движение трамваев в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ташкентской. В частности, изменения затронут маршрута до стадиона «Самара Арена».

Напомним, сейчас трамваи, которые едут в направлении спортобъекта (это трамваи № 14 и S5), могут поворачивать с улицы Ташкентской только со стороны Барбошиной поляны. Власти города хотят организовать подобный поворот и для тех трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайона. Для этого МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары занялось поиском компании, которая разработает соответствующий проект. На эти цели выделят 3,7 млн рублей. Подрядчика определят по итогам аукциона 10 декабря.