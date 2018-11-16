В Самаре с территории будущего детсада вывозят человеческие останки

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-16T10:06:47+03:00

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В Самаре продвигаются археологические работы на месте будущего строительства детского сада на пересечении улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Сейчас там вывозят грунт и человеческие останки XIX века, которые были обнаружены в 2016 году. Об этом сообщил замглавы департамента градостроительства Самары Александр Борисов.

Напомним, что захоронения находятся в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Арцыбушевской и Льва Толстого. В 2016 году администрация города нашла подрядчика для замены грунта и вывоза останков. Ему заплатили за эти работы более 24 млн рублей. Все находки рабочие должны будут передать в музей Алабина.