2018-11-16T10:06:47+03:00
Общество

В Самаре с территории будущего детсада вывозят человеческие останки

Заброшенные захоронения нашли там еще в 2016 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Человеческие останки XIX века нашли в Железнодорожном районе Самары в 2016 годуЧеловеческие останки XIX века нашли в Железнодорожном районе Самары в 2016 годуФото: Архив "КП"
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В Самаре продвигаются археологические работы на месте будущего строительства детского сада на пересечении улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Сейчас там вывозят грунт и человеческие останки XIX века, которые были обнаружены в 2016 году. Об этом сообщил замглавы департамента градостроительства Самары Александр Борисов.

Напомним, что захоронения находятся в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Арцыбушевской и Льва Толстого. В 2016 году администрация города нашла подрядчика для замены грунта и вывоза останков. Ему заплатили за эти работы более 24 млн рублей. Все находки рабочие должны будут передать в музей Алабина.

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