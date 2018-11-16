2018-11-16T10:24:31+03:00
Происшествия

В Самаре женщина угорела на пожаре в собственной квартире

Пожар мог начаться из-за замыкания электроприборов
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение возгорания выезжали 12 пожарных и 4 спецмашиныНа тушение возгорания выезжали 12 пожарных и 4 спецмашиныФото: Соцсети
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Вечером в четверг, 15 ноября, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Там в квартире одного из домов на улице Ново-Вокзальной загорелись домашние вещи. К сожалению, ЧП не обошлось без жертв.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 22:06. На место происшествия выезжали 12 пожарных и 4 единицы техники. Локализовать пламя, которое распространилось на площади 7 квадратных метров, им удалось в 22:20, а полностью его потушить в 22:22.

После тушения пожара в квартире было найдено тело 49-летней женщины — хозяйки жилища. О погибшей известно, что она нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками.

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электроприборов. Вероятнее всего, смерть женщины наступила от отравления угарным газом, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» собственный источник.

В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку. Для установления точной причины пожара и гибели женщины назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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