Из Самары выдворили сторонника террористов
Молодого человека посадили на самолет и отправили на родину
Сторонника террористической организации задержали сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
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Сотрудники ФСБ выявили в Самаре еще одного сторонника международной террористической организации. Им оказался 21-летний гражданин одной из среднеазиатский республик.
По данным силовиков, молодой человек размещал в интернете материалы, которые оправдывали деятельность террористов, а также содержали призывы к поддержке запрещенной организации.
Самарские правоохранители задержали молодого человека и после проведения проверки приняли решение выдворить его из страны. Они проводили его в аэропорт Курумоч, где передали сотрудникам национальной спецслужбы его страны.