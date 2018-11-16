2018-11-16T10:43:15+03:00
Происшествия

Из Самары выдворили сторонника террористов

Молодого человека посадили на самолет и отправили на родину
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сторонника террористической организации задержали сотрудники ФСБСторонника террористической организации задержали сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
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Сотрудники ФСБ выявили в Самаре еще одного сторонника международной террористической организации. Им оказался 21-летний гражданин одной из среднеазиатский республик.

По данным силовиков, молодой человек размещал в интернете материалы, которые оправдывали деятельность террористов, а также содержали призывы к поддержке запрещенной организации.

Самарские правоохранители задержали молодого человека и после проведения проверки приняли решение выдворить его из страны. Они проводили его в аэропорт Курумоч, где передали сотрудникам национальной спецслужбы его страны.

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