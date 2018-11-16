2018-11-16T10:50:43+03:00
Происшествия

В Самаре женщину забил до смерти ревнивый муж

Подозреваемый задержан и взят под стражу
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого задержали оперативникиПодозреваемого задержали оперативникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правоохранители областной столицы установили обстоятельства гибели 34-летней Натальи Л., тело которой накануне было обнаружено в квартире дома на улице Стадионной в Куйбышевском районе. По версии стражей порядка, к трагедии может иметь отношении муж погибшей - 35-летний Юрий С.

- Женщина скончалась от травмы головы. Установлено, что ее мог нанести ее супруг. Он избил супругу руками, ногами и находящимися в доме предметами в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчину отправили в изолятор. Он работал монтажником на заводе, раньше был судим за незаконный оборот наркотиков.

В СУ СК региона в связи со случившемся возбудили уголовное дело по статье 114 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть. Расследование продолжается.

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