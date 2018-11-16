В Тольятти под колесами Volkswagen погиб 78-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-16T11:14:15+03:00

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП

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В четверг, 15 ноября, около 15:00 на улице Заставной в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. Там водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил пенсионера. Об этом «Комсомольской правде — Самаре» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, 61-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Заставной, в районе дома № 30 сбил 78-летнего мужчину, который пересекал дорогу справа налево по ходу движения авто.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, пенсионер скончался.

В настоящее время правоохранители проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.