2018-11-16T11:31:16+03:00
Общество

Самарская таможня: по вопросам декларирования товаров работает «горячая линия»

Свои обращения помимо этого можно направить на электронную почту
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Адрес почты: PET-Support@ptu.customs.ruАдрес почты: PET-Support@ptu.customs.ruФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Самарская таможня напоминает участникам внешнеэкономической деятельности, что на сайте Приволжского таможенного управления есть список должностных лиц Приволжского таможенного поста (Центра электронного декларирования) и телефоны «горячей линии».

- По всем проблемным вопросам, которые касаются декларирования товаров в Приволжской электронной таможне, можно обращаться на «горячую линию» по телефонам: +7 (831) 438-64-61; +7 (831) 438-64-89; +7 (831) 438-64-03 (начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля). Также действуют телефоны: +7 (831) 438-64-74 (начальник таможенного поста); +7 (831) 438-64-45 (заместитель начальника поста), - говорится в сообщении.

Помимо этого можно направлять свои обращения на электронную почту: PET-Support@ptu.customs.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти под колесами Volkswagen погиб 78-летний пенсионер
В Самаре женщину забил до смерти ревнивый муж
Из Самары выдворили сторонника террористов
Эвакуацию в ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре спровоцировала молодая уборщица
В Самаре женщина угорела на пожаре в собственной квартире
В Самаре с территории будущего детсада вывозят человеческие останки
Трамваям до «Самара Арены» сделают поворот со стороны 15 микрорайона
В центре Самары проведут новую линию троллейбуса
На лестницах склона у площади Славы появились велопандусы
В Самаре трамвай слетел с рельсов после столкновения с "Приорой"
Коммунальную аварию на улице Гастелло в Самаре ликвидировали, жителям вернули отопление
С мусором будут обращаться иначе: в Самаре и области появится 12 новых объектов для переработки отходов
«Самара» пробилась в четвертьфинал Кубка России по баскетболу
В Самаре к 14 и 11 годам приговорили членов банды, промышлявшей похищениями, разбоем и вымогательством
В Сызрани на «пьяной» дороге столкнулись «Ауди» и «Калина»
В Самаре арестовали главу службы капстроительства Крыма
«Там бомба!»: в Самаре эвакуировали посетителей ТРК «Вива Лэнд»
В самарской квартире три недели лежал труп человека
Экс-глава Самарского фонда поддержки ИЖС выписал сам себе миллионный «золотой парашют»