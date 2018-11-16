Самарская таможня: по вопросам декларирования товаров работает «горячая линия»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-16T11:31:16+03:00

Свои обращения помимо этого можно направить на электронную почту

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Самарская таможня напоминает участникам внешнеэкономической деятельности, что на сайте Приволжского таможенного управления есть список должностных лиц Приволжского таможенного поста (Центра электронного декларирования) и телефоны «горячей линии».

- По всем проблемным вопросам, которые касаются декларирования товаров в Приволжской электронной таможне, можно обращаться на «горячую линию» по телефонам: +7 (831) 438-64-61; +7 (831) 438-64-89; +7 (831) 438-64-03 (начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля). Также действуют телефоны: +7 (831) 438-64-74 (начальник таможенного поста); +7 (831) 438-64-45 (заместитель начальника поста), - говорится в сообщении.

Помимо этого можно направлять свои обращения на электронную почту: PET-Support@ptu.customs.ru.