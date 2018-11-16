Тольятти обогнал Самару в рейтинге самых чистых городов

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-16T11:46:05+03:00

По мнению жителей, в Автограде быстрее вывозят мусор и лучше следят за чистотой

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Сразу три города Самарской области попали в топ-150 самых чистых городов России. Рейтинг того, как россияне оценивают уровень чистоты и своевременность вывоза мусора в их районах, составили специалисты портала недвижимости Domofond.ru.

Так, в этот список вошли Самара, Тольятти и Сызрань. При этом Автоград намного обогнал областную столицу. Он занял 34 место рейтинга, набрав 6,7 балла. А вот Самара оказалась только на 114 строчке рейтинга. Уровень чистоты и своевременность вывоза мусора горожане оценили на 5,5 баллов. Что касается Сызрани, то она расположилась на 131 месте. Она набрала 4,9 балла. По сравнению с прошлым годом эта оценка снизилась почти на 1 балл.

Отметим, что лидером рейтинга самых чистых городов стал курортный город Анапа. А самые высокие позиции среди регионов заняли Краснодарский край и Республика Татарстан.