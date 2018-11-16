Йордан Биссет перешел из «Новы» в «Газпром-Югру»

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-16T11:56:20+03:00

Контракт с клубом из Самарской области расторгли по обоюдному согласию

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Кубинский доигровщик Йордан Астенго Биссет покинул волейбольную «Нову». Игрок продолжит карьеру в клубе «Газпром-Югра». «Нова» и Биссет расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщили в пресс-службе клуба.

- В суперлиге кубинский доигровщик провел за «Нову» 4 матча и набрал 53 очка, в среднем по 3,8 очка за партию. На счету легионера 6 эйсов, - говорится в сообщении.

Новичок сургутского клуба уже дал первый комментарий после перехода.

- Мне нравится все – и Сургут, и клуб, и люди здесь, и обстановка в коллективе, и тренировки. Я, наверное, могу помочь команде и в атаке, и на подаче, могу сыграть на любой позиции. Чувствую себя хорошо, ничего не болит, кондиции в порядке – осталось наладить взаимодействие с новыми партнерами, - приводит слова Биссета в пресс-службе «Газпрома-Югры».

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