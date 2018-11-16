В Самарской области два парня трогали двух тринадцатилетних девочек за половые органы

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-16T12:06:04+03:00

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Ночью 14 ноября в квартире дома на улице Спортивной села Исаклы было совершено преступление. Жертвами двух парней стали две 13-летние жительницы села Новое Ганькино.

- В этой квартире проживает 19-летний парень. Той ночью там же находился его 20-летний знакомый из деревни Два Ключа и две эти девочки. Установлено, что молодые люди трогали половые органы несовершеннолетних в период с 12 ночи до 4 утра. По предварительной версии, все это происходило без применения какого-либо насилия, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Информация о случившемся поступила стражам порядка. 15 ноября следователи возбудили на подозреваемых уголовные дела по части 2 статьи 135 УК РФ - развратные действия сексуального характера. Злоумышленники опрошены и отпущены под подписку о невыезде.Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося.