В Самаре молодой человек посреди ночи начал душить возлюбленную и грозиться убить

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-16T12:10:43+03:00

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В Самаре ссора сожителей едва не обернулась трагедией. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, все началось с ночного выяснения отношений, но оно быстро переросло в потасовку. 25-летний молодой человек схватил 23-летнюю возлюбленную за шею и пригрозил ей убийством.

Через некоторое время девушка вырвалась и смогла выбежать из квартиры. Ее крики услышали соседи и охранники. Они вызвали полицейских. Ждать правоохранителей молодой человек не стал и убежал из дома. Однако они все равно нашли его и задержали.

Молодой человек, который, как выяснилось, нигде не работает и уже привлекался к уголовной ответственности, сознался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».