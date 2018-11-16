В Самаре на пересечении Авроры и Печерской прорвало трубу с горячей водой
Утром в пятницу, 16 ноября, примерно в 10:30 в Октябрьском районе Самары произошла новая коммунальная авария. На этот раз не выдержала труба теплоснабжения на пересечении улиц Авроры и Печерской.
- Было выявлено повреждение на теплотрассе диаметром 500 мм. Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада Предприятия тепловых сетей. Из-за аварии 118 многоквартирных домов, а это 12 173 жителей, 1 детский сад и 8 учебных заведений пришлось перевести на резервную схему подачи тепла, - рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.
Как отмечают в ГУ МЧС по Самарской области, в настоящее время на месте аварии проводятся земляные работы. Теплоноситель в системе отопления не сливался. Завершить ремонтные работы планируется к 17-18 часам 16 ноября.
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