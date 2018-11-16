Аэропорту Курумоч разрешили принимать еще две модификации Boeing

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-16T13:25:16+03:00

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Самарский аэропорт Курумоч начнет обслуживать новые модификации самолетов. Недавно он получил допуск к приему дальнемагистрального Boeing 777-200 ER, а также среднемагистральных Boeing-737-MAX-8 и Boeing-737-700NG. Об этом сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Теперь аэропорт Самары имеет допуски на обслуживание более 60 модификаций самолетов. К слову, благодаря этому Курумоч может принимать и «незапланированные» самолеты. Он нередко становится запасным аэродромом в случае неблагоприятных метеоусловий в соседних регионах Приволжского федерального округа. Так, оборудование аэропорта позволяет самолетам заходить на посадку на высоте не менее 30 метров от поверхности земли и при видимости от 200 метров в условиях тумана.