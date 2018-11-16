В Самарской области мать-алиментщицу отправили на обязательные работы за долг перед детьми

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-16T14:00:14+03:00

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Судебные приставы привлекли к ответственности мать, которая не хотела выплачивать своим детям алименты. Жительница Большечерниговского района накопила долг перед ними на сумму более 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отношении матери-алиментщицы судебные приставы составили протокол о неуплате средств на содержание детей. Суд признал женщину виновной в данном правонарушении и назначил ей наказание в виде обязательных работ. Трудиться на благо общества ей предстоит в течение 60 часов.

Если женщина и дальше будет игнорировать выплаты алиментов, то ее могут привлечь уже к уголовной ответственности. В данном случае ей будет грозить уже лишение свободы на срок до 1 года.