На станцию метро «Самарская» в 2019 году выделят 260 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-16T14:19:16+03:00

Новую станцию метро в Самаре могут начать строить уже в следующем году Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Изменить размер текста: A A

Стало известно, сколько денег направят на будущую станцию метро «Самарская» в 2019 году. Как сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Эдуард Гафиятуллин на заседании профильного комитета губдумы, на завершение разработки проекта станции и начала ее строительства из областного бюджета планируется выделить 260 миллионов рублей.

Напомним, что станция метро «Самарская» расположится у Самарской площади. Предполагается, что пропускная способность новой станции метро в сутки составит 47,8 тысяч пассажиров. А суточный пассажиропоток на перегоне «Алабинская» - «Самарская» составит 95,7 тысяч человек. На линии планируется эксплуатировать 14 четырехвагонных поездов. Интервал в их движении составит около 4 минут.