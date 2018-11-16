Парня из Чапаевска, который собирался взорвать бомбу на остановке, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-16T15:09:11+03:00

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Приволжский окружной военный суд вынес приговор 20-летнему жителю Чапаевска, который обвинялся в незаконном хранении холодного оружия и компонентов для самодельного взрывного устройства, а также в подготовке теракта.

Напомним, в его квартире сотрудники ФСБ нашли 5 ножей, 3 заточки, 2 кастета, тротиловую шашку (0,25 кг), контактный взрыватель противопехотной мины МОН 50/100, поражающие элементы в виде металлических шариков, а также экстремистскую литературу и шеврон ИГИЛ, запрещенной на территории РФ организации. Как выяснили силовики, в прошлом году парень планировал собрать бомбу и взорвать ее на одной из остановок общественного транспорта в Самарской области. К счастью, сделать этого он не смог - его задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в 10 тысяч рублей.