На трассе под Тольятти полыхали павильоны со стройматериалами

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-16T15:25:39+03:00

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Днем в пятницу, 16 ноября, на 7 километре трассы Тольятти - Хрящевка произошел пожар. Там загорелись торговые павильоны со стройматериалами.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 13:30. На тушение огня, который распространился на площади 200 квадратных метров, у пожарных ушло чуть менее часа.

Огромный столб дыма был виден издалекаФото: vk.com

По словам местных жителей, столб дыма был виден издалека, а жар от пламени чувствовался даже на расстоянии нескольких метров. Как рассказали очевидцы, владельцы торговых павильонов пытались вынести из огня свои деревянные изделия, но спасти их удалось далеко не все.