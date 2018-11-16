В Тольятти неизвестный водитель сбил пенсионерку и уехал

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-16T15:43:45+03:00

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В Тольятти разыскивают водителя, который утром в среду, 14 ноября, сбил человека и скрылся с места происшествия.

По данным сотрудников ГИБДД, ДТП произошло в 8:00 в районе дома № 14 по 8-му переулку. Неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, сбил 81-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. В результате случившегося пенсионерка получила травмы. Водитель не стал оказывать ей первую помощь и предпочел покинуть место ДТП.

Полицейские просят всех, кто мог стать свидетелем данного происшествия или располагает какой-либо информацией, сообщить об этом в ГИБДД У МВД по Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61 или обратится по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14.