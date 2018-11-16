2018-11-16T16:10:06+03:00
Общество

В Самаре отказались от идеи строительства моста до острова Коровий

Также чиновники заявили о невозможности обустройства парка на острове
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы хотели превратить остров Коровий в зону отдыха, но сделать это оказалось невозможноСамарцы хотели превратить остров Коровий в зону отдыха, но сделать это оказалось невозможноФото: Яндекс.Карты
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В октябре жители Куйбышевского района Самары предложили заняться обустройством территории острова Коровий и проложить до него подвесной пешеходный мост. На днях в администрации района по данному поводу прошла специальная встреча. На ней чиновники заявили о том, что провести обустройство лесопарка на острове Коровий и строительство моста через протоку Сухая Самарка невозможно.

- Территория острова относится к природоохранной зоне. Кроме того, там проходит система сброса воды от очистных сооружений, поэтому при обустройстве острова может возникнуть угроза уничтожения его экологической системы, - рассказали в администрации Куйбышевского района.

Также чиновники отметили, что остров входит в зону городского леса, в связи с чем любое капитальное строительство, за исключением берегоукрепления, там проводить запрещено.

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