В Самаре отказались от идеи строительства моста до острова Коровий
В октябре жители Куйбышевского района Самары предложили заняться обустройством территории острова Коровий и проложить до него подвесной пешеходный мост. На днях в администрации района по данному поводу прошла специальная встреча. На ней чиновники заявили о том, что провести обустройство лесопарка на острове Коровий и строительство моста через протоку Сухая Самарка невозможно.
- Территория острова относится к природоохранной зоне. Кроме того, там проходит система сброса воды от очистных сооружений, поэтому при обустройстве острова может возникнуть угроза уничтожения его экологической системы, - рассказали в администрации Куйбышевского района.
Также чиновники отметили, что остров входит в зону городского леса, в связи с чем любое капитальное строительство, за исключением берегоукрепления, там проводить запрещено.