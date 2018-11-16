2018-11-16T16:38:49+03:00
Происшествия

В Сызрани задержали закладчиков «спайса» и «скорости»

Наркотики «на продажу» производились в одном из местных гаражей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Преступники распространяли наркотики через закладки и интернетПреступники распространяли наркотики через закладки и интернетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сызранские правоохранители задержали троих местных жителей, которые подозреваются в незаконном распространении синтетических наркотиков. На их след полицейские вышли, расследуя уголовное дело об обнаружении в одном из гаражей минилаборатории по производству и фасовке запрещенных веществ.

По данным сотрудников Сызранского ЛО МВД России на транспорте, организатором незаконной деятельности выступил местный житель. В его гараже они нашли 1,6 кг «синтетики». Правоохранители полагают, что он занимался распространением «спайса» и «скорости» вместе с этими тремя молодыми людьми с помощью закладок и интернета.

- При задержании у молодых людей были найдены 30 пакетиков с наркотиками. Еще 10 пакетиков были изъяты из тайников-закладок. Общий вес наркотиков составил 38,41 г. Кроме того, были изъяты весы, приспособления для изготовления наркотиков, упаковочный материал, банковские карты, деньги и мобильные телефоны, - рассказали правоохранители.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по факту незаконного производства, хранения и сбыта наркотиков. Двоих молодых людей поместили под стражу, а остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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