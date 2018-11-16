«Катера на консервации»: спасатели пока не могут помогать жителям Самарской области
Специальную технику для спасения людей на воде законсервировали, ее поставили на зимнее хранение. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.
— С 15 ноября 2018 в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха на территории Самарской области специальная техника поисково-спасательных подразделений для работы на водных объектах была поставлена на зимнее хранение и законсервирована, — рассказали в спасательной службе.
Теперь, до образования ледового покрытия, спасатели не смогут помочь жителям региона, которые выходят на воду на маломерных судах. Поэтому сотрудники ПСС Самарской области просят этого сейчас не делать.
— Просим взять во внимание сложившуюся ситуацию с погодными условиями, проявить благоразумие и не рисковать своей жизнью, — обращаются в ведомстве.