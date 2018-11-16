В Самарской области на выходных потеплеет

СЕГОДНЯ 20:20 2018-11-16T20:20:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Морозы, которые заставили жителей Самарской области, закутаться в зимние вещи уже в ноябре, ненадолго отступят. Как обещают синоптики Приволжского гидрометцентра, в выходные морозы ослабнут. Температура воздуха ненамного повысится, правда, все равно останется ниже нормы. Это связано, как объясняют специалисты, с атлантическим циклоном.

— В воскресенье по северу европейской территории России будет перемещаться атлантический циклон, — сообщила синоптик Приволжского УГМС Надежда Пестрикова. — Его атмосферные фронты принесут в наш регион увеличение облачности и небольшое ослабление морозов, но температурный фон по-прежнему останется ниже климатической нормы.

В Самарской области уже несколько дней держится аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы больше, чем на 9 градусов.

В субботу синоптики обещают от нуля до -5°C. Малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с. Утром ожидается туман. В ночь на воскресенье, 18 ноября, столбики термометра опустятся до -10°C. Местами морозы достигнут -15°C. Днём в воскресенье будет тепло — +1...-4°C.