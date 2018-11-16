ГУ МЧС: самарцев продолжат спасать, несмотря на консервацию судов

16 Нояб. 22:10 2018-11-16T22:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарцев продолжат спасать на воде, даже несмотря на то, что суда спасателей отправлены на зимнее хранение и законсервированы. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Самарской области.

— Мы опровергаем информацию, размещенную Поисково-спасательной службой Самарской области о том, что не будет оказываться помощь на воде до образования ледового покрова, — комментируют в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что помощь окажут в любом случае, несмотря ни на что. Не помешает и то, что Поисково-спасательная служба, как и подразделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» законсервировали суда на зиму.

Напомним, ранее в Поисково-спасательной службе Самарской области сообщили, что технику для спасения людей на воде законсервировали, ее поставили на зимнее хранение в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха. В службе предупредили, чтобы самарцы не выходили на воду на маломерных судах. Эту просьбу аргументировали тем, что до образования ледового покрова, помочь никто не сможет.