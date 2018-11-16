Самарская актриса вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин России

16 Нояб. 22:58 2018-11-16T22:59:07+03:00

Лукерья родилась в Самаре, потом ее родители переехали в Москву/ MAXIM

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Актриса Лукерья Ильяшенко, уроженка Самары, вошла в ТОП-100 самых сексуальных россиянок по версии журнала MAXIM. Девушка заняла в нем 16 место.

— В этом году актриса, поселившаяся на звездном небосклоне после выхода культового сериала «Сладкая жизнь» порадовала зрителей только главной ролью в криминальном сериале «Высокие ставки. Реванш», — представили Лукерью авторы рейтинга. — Осенью состоялась презентация трейлера масштабнейшего фантастического сериала «Аванпост», где Лукерья играет одну из главных ролей. Его премьера, а также премьеры сериалов «Призрак», «Поселенцы» и полнометражной комедии «Ребра» намечены на 2019 год.

Лукерья Ильяшенко уже четвёртый раз попадает в ТОП. В 2015 году она заняла в рейтинге 18 место, в 2016 — 36-ое, а в 2017 заняла 12-ую позицию.

В этот раз в тройке лидеров в ТОП-100 самых сексуальных женщин России — блогер Наталья Краснова, модель Ирина Шейк и блогер, телеведущая Анастасия Ивлеева.