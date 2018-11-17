2018-11-17T08:32:22+03:00
Экономика

Через "Новую Самару" пустят двухполосную дорогу с тртуарами

Она напрямую свяжет Московское и Красноглинское шоссе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Новой Самаре появится дорогаВ Новой Самаре появится дорога
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В Самаре предполагают построить новую двухполосную дорогу с выделенным зонами для пешеходов. Она должна связать Московское и Красноглинское шоссе. Проходить дорога будет через микрорайон "Новая Самара".

- Для строительства дороги необходимо заложить в бюджет области 168 миллионов рублей, - отметил на заседании в губдуме заместитель министра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин.

Напомним, сейчас как раз идёт планирование бюджета на 2019 год. Кстати, сами жители Новой Самары не очень довольны:они предполагают, что соседство с дорогой ухудшит экологию в их районе, а также будет представлять опасность для пешеходов. Однако авторы идеи обещают о дорожной безопасности позаботиться и выделить для пешеходов отдельные зоны.

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