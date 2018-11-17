Самарская полиция разыскивает голодного воришку

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-17T09:54:55+03:00

Он вынес продукты из магазина на проспекте Мира в Тольятти

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Жителей Самарской области просят помочь в поимке преступника, который обчистил продуктовый магазин на ул. Мира в Тольятти. В день народного единства 4 ноября молодой человек примерно 20-25 лет на вид пришел в магазин, долго ходил по залу, выбирая продукты для празничного стола. Потом же он видимо вспомнил, что забыл дома деньги, но уходить с пустыми руками не захотел.

- Вор был одет в черную куртку и серую футболку с цифрами 56 на груди, синие джинсы, черные туфли. Через плечо у него была перекинута черная мужская сумка, - сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские просят сообщать любую информацию в отдел угрозыска по Тольятти №24 и по телефонам 89270286423, 89171211715, 020.