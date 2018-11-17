Жителя Самары посадили на 7,6 лет за 10 тайников-закладок

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-17T10:01:38+03:00

42-летний мужчина ударно поработал, но полиция узнала о его тайной деятельности

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В Самаре на 7,6 лет лишения свободы в колонии осудили 42-летнего мужчину за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Выяснилось, что этот гражданин устроил 10 тайников-закладок, по поручению неизвестного лица. Все эти наркотики предназначались разным людям. Однако, закладчику не повезло - обо всем узнала полиция.

- Незаконную деятельность пресекли. Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 7,6 лет, - сообщают в прокуратуре Самарской области.

Также в сообщении говорится, что приговор в законную силу пока не вступил.