2018-11-17T10:33:24+03:00
Происшествия

В Сызрани больше часа тушили свалку на 60 кв.м.

Сейчас огонь локализован, угрозы жителям и домам нет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Сызрани горела свалкаВ Сызрани горела свалка
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Вечером в пятницу 16 ноябряв Сызрани на ул. Кирпичной загорелся мусор. Пожарных вызвали обеспокоенные жители окрестных домов, которых не порадовал ни полыхающий огонь, ни запах. Уже скоро на месте работали 5 единиц технки и 15 пожарных.

- В 19.55 возгорание удалось локализовать, в 20.22 - ликвидировать, - сообшили в ГУ МЧС РФ По Самарской области.

В огне никто не погиб и не пострадал, также нет пострадавших от запахов и продуктов горения. На соседние постройки пламя не перекинулось. Сейчас пожарные заливают плошадь, на которой бушевал огонь, чтобы не осталось ни одного тлеющего уголька.

Жители говорят, что неприятный запах со свалки чувствовался всю ночь. Мусорные залежи в овраге копились не один год, конечно же, свалка несанкционированная.

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