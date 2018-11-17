2018-11-17T15:23:52+03:00
Общество

Жительница Тольятти лишилась золотых украшений, уснув в подъезде

Конечно же, дама находилась в алкогольном опьянении
Ольга АФАНАСЬЕВА
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У женщины пропала цепочка и кулонУ женщины пропала цепочка и кулон
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В Тольятти к полицейским за помощью обратилась 30-летняя женщина. Она лишилась золотых украшений и сотового телефона. В день, когда ее имущество пропало, дама употребляла спиртные напитки, до дома не добралась и уснула в подъезде. Пропажу дорогих сердцу вещей она обнаружила только проснувшись.

- В краже женщина подозревала своего знакомого. Тот не стал отрицать вину и призналсчя, что успел продать вещи и потратить деньги на собственные нужды. Раньше его уже судили за кражу, сам подозреваемый нигде не работает, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Вернули ли любительнице выпить ее вещи - не сообщается. Мужчине же грозит уголовное наказание за кражу.

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