2018-11-17T15:39:00+03:00
Общество

Работник фермы в Самарской области украл у односельчанина две кастрюли из сарая

Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вора быстро нашлиВора быстро нашли
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В полицию обратился 66-летний житель села Приволжье. У него из сарая пропали две большие аллюминиевые кастрюли. Похищенное имущество полицейские нашли у другого жителя села: правда, мужчина заявил, что купил посуду. И даже описал продавца.

- Полиция установила личность злоумышленника, выяснилось, что он временно работает на одном из фермерских хозяйств в соседнем районе. 19-летний ранее судимый молодой человек сознался в том, что сделал, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Похищенные кастрюли у покупателя отобрали и вернули первоначальному владельцу. А вот воришке из села Спасское предстоит ответить за кражу по закону.

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