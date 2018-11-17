До "Самара Арены" пустили четыре маршрута общественного транспорта
В Самаре решили серьезно поработать над транспортной доступностью нового стадиона. Глава города Елена Лапушкина подписала распоряжение о запуске еще четырех маршрутов общественного транспорта: два будут функционировать на постоянной основе, еще два - только в дни матчей и в целом массовых мероприятий.
- Автобус №33 по Московскому шоссе будет доезжать от стадиона до ТЦ "Мега".№43 будет ездить между стадионом и площадью Кирова, по Димитрова и ул. Стара-Загора, - говорится в документе. Автобусы обещают использовать средней вместимости.
Еще появятся два трамвайных маршрута: трвмвай №6 проследует по тому же маршруту, что и "14 - подстрахует в дни большого наплыва пассажиров. А трамвай №17 будет таким же, как маршрут S5 и поедет от Тухачевского до стадиона.
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