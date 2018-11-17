2018-11-17T17:13:51+03:00
Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на МКС 3 декабря в качестве начальника экипажа

Он проведет в космосе 194 суток
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Олег Кононенко (в центре) скоро отправится в космосОлег Кононенко (в центре) скоро отправится в космосФото: СОЦСЕТИ
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В Роскосмосе определили дату старта корабля "Союз МС -11". На нем с космодрома Байконур на МСК отправится основной экипаж, командиром которого будет самарский космонавт, посол ЧМ 2018 в Самаре Олег Кононенко.

- На МКС он отправляется уже в 4-й раз, в космосе он проведет по плану 194 суток, - сообщили в Роскосмосе.

Также в экипаже астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн МакКлейн. Космические экзамены основной экипаж сдал на "отлично".

Напомним, что предыдущий пуск космической капсулы с экипажем проходил 11 октября, но неуспешно: во время отделения второй ступени случилась неполадка. В тот раз дублером Овчинина был Кононенко. Экипаж смог успешно приземлиться. В этот раз дублером Олега Кононенко будет Александр Скворцов.

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