2018-11-17T17:24:09+03:00
Общество

В Самаре водитель автобуса не выпускал пассажиров и забирал у них билеты

Компания-перевозчик извинилась за действия персонала и наказала нарушителей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тот самый автобус, водитель которого удерживал пассажировТот самый автобус, водитель которого удерживал пассажиров
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Жители Самары пожаловались на хамство водителя автобуса №1. Он, по словам пострадавшей женщины, не только приехал на Управу переполненным, но еще и нагло третировал пассажиров.

- Он не открывал дверь, пока человек не предъявит билет, и сам билет забирал. Это женасильное удерживание людей, в полицию можно заявить, - возмутилась женщина

Водитель автобуса не выпускал пассажиров . @DTransporta @KremlinRussia @Azwaration @E_Lapushkina @PutinRF @RuSamarabus Кто Вам дал право не выпускать из автобуса людей? И кто вам дал право забирать билет за который я заплатила 25 рублей! Вы вообще с ума сошли? Мало того, что автобус опять приехал на Управу забитый. https://t.co/jllvYzPQC9

Отпассажиров посыпались и другие нарекания: оказывается, им часто приходится видеть хамство водителей и кондукторов на данном маршруте. На пост с видео ответили в "СамараАвтоГазе", где заверили: расследование проведено, виновные найдены и наказаны:

- Анастасия доброе утро! Служебное расследование по данному факту провели. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Приняты меры по недопущению дальнейших нарушений. Профилактическая беседа со всем личным составом кондукторов и водителей проведена, - отметили в компании.

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