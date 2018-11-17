"Цвет настроения яркий": Филипп Киркоров прогулялся по Самаре в желтых штанах и красной шапке

СЕГОДНЯ 19:55 2018-11-17T19:55:01+03:00

Горожане заметили звездного гостя около костела на Фрунзе

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Филипп Киркоров оценил архитектуру старой Самары. Горожане сфотографировали его прогуливающимся возле самарского костела на ул. Фрунзе. Напомним, что сегодня у знаменитого артиста концерт - в Самаре он представляет шоу "Я".

phkdigest #Repost @cherenkovanton Выхожу я значит на остановке, а тут @fkirkorov :)))

- Мы гуляли по городу и тут увидели артиста. Он был очень ярко одел: желтые штаны, красное пальто, красная же шапка, шикарный мужчина, - рассказал очевидец.

А накануне Филипп Киркоров в своем инстаграме похвастался, что клипы #цветнастроениясиний #клипнастроениячерный набрали больше 50 и 70 млн соответственно.