Горели сараи, бани и мусор: Сызрань охватила череда пожаров

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-18T09:15:22+03:00

В Сызрани в один день произошло сразу несколько крупных пожаров // КТВ-Луч

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17 ноября в городе Сызрань Самарской области произошло сразу несколько крупных пожаров. О возгорании на улице Заводской сообщили около двух часов дня. Как комментируют в ГУ МЧС России по Самарской области, огонь охватил 50 квадратных метров. Загорелись баня и сарай.

— В ликвидации пожара были задействованы 28 человек личного состава и 8 единиц техники, — рассказали корреспонденту «КП»-Самара» в региональном МЧС.

Известно, что в момент возгорания владелец надворных построек был дома. Пожарные вывели его на улицу, так как огонь мог перекинуться на соседние здания.

Пожар полностью ликвидировали уже через 40 минут. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.

Почти в это же время в селе Поповка в районе Кашпира загорелся мусор. Информация об этом поступила в дежурно - диспетчерскую службу в 13:35. Дым заметили очевидцы. Оказалось, что горит мусорная свалка. С огнём боролись две единицы техники и восемь пожарных. Площадь возгорания — около 50 квадратных метров. Пожар удалось полностью потушить в 15:25.