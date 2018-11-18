2018-11-18T10:05:16+03:00
Дом. Семья

Усилия не напрасны: на озере на 5-ой просеке поселились утки

Активисты просят местных жителей не подкармливать птиц
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Говорят, уток здесь даже больше, чем на МеталлургеГоворят, уток здесь даже больше, чем на МеталлургеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Самаре ещё на одном озере обосновались утки. В этот раз они облюбовали озеро на 5-ой просеке, за которое так боролись местные жители. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

- Усилия жителей 5-ой просеки были не напрасны, озеро спасено и там снова поселились утки, - написал активист Александр Башкиров в своём «Твиттере.

В посте он отметил главу региона Дмитрия Азарова, мэра Самары Елену Лапушкину, депутата Госдумы Александра Хинштейна и руководителя управления охраны окружающей среды администрации Самары Андрея Христову. Никто из них на сообщение не отреагировал.

— Молодцы, — написали с аккаунта Мобильной приемной губернатора.

В обсуждение активно включились жители Самары.

— Утки уже много раз зимовали на этом озере. Оно до конца не замерзает. Остаётся приличный участок, где плавать, — пишут пользователи. Они уверяют, что уток специально никто не подкармливал. И просят местных жителей хлебом пернатых не кормить.

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