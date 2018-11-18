Усилия не напрасны: на озере на 5-ой просеке поселились утки
В Самаре ещё на одном озере обосновались утки. В этот раз они облюбовали озеро на 5-ой просеке, за которое так боролись местные жители. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
- Усилия жителей 5-ой просеки были не напрасны, озеро спасено и там снова поселились утки, - написал активист Александр Башкиров в своём «Твиттере.
В посте он отметил главу региона Дмитрия Азарова, мэра Самары Елену Лапушкину, депутата Госдумы Александра Хинштейна и руководителя управления охраны окружающей среды администрации Самары Андрея Христову. Никто из них на сообщение не отреагировал.
— Молодцы, — написали с аккаунта Мобильной приемной губернатора.
В обсуждение активно включились жители Самары.
— Утки уже много раз зимовали на этом озере. Оно до конца не замерзает. Остаётся приличный участок, где плавать, — пишут пользователи. Они уверяют, что уток специально никто не подкармливал. И просят местных жителей хлебом пернатых не кормить.