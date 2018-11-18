Им было 15 и 18 лет: в Самарской области в аварии погибли двое подростков

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-18T11:30:33+03:00

Водитель автомобиля, в котором они ехали, не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

В ночь с 17 на 18 ноября в Самарской области произошла смертельная авария. ЧП случилось в Сызрани на улице Дамбовской около часа ночи. Водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и вылетел в кювет. Иномарка перевернулась. Погибли два человека — 15-летний и 18-летний подростки. Об этом сообщают в Поисково-спасательной службе Самарской области.

— В момент аварии в салоне автомобиля находились 5 человек, —комментируют в службе. — Двое пассажиров 2000 и 2003 года рождения погибли, ещё двое пассажиров в тяжелом состоянии, водитель получил травмы средней тяжести.

В 00:45 спасатели отряда в Сызрани выехали на место происшествия для деблокирования пострадавших. С помощью гидроинструмента сотрудники службы срезали двери и извлекли молодых людей из перевернутого автомобиля. К двум часа ночи все аварийно-спасательные работы завершили.

Пострадавших в ДТП госпитализировали. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.