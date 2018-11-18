2018-11-18T13:52:06+03:00
Происшествия

В Самарской области у 20-летнего парня нашли крупную партию наркотиков

Он сказал, что хранил наркотик для личного употребления
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Теперь молодому человеку грозит лишение свободыТеперь молодому человеку грозит лишение свободы
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В Жигулевское задержали молодого человека, у которого нашли почти 300 граммов наркотиков. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. О том, что 20-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, сообщили в специальное отделения ОМВД России по г. Жигулевску. Информация подтвердилась после проведённой проверки.

— Сотрудники полиции задержали подозреваемого около одной из остановок города, — комментируют в пресс-службе ведомства. — Правоохранители обнаружили при нем полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

Оказалось, что изъятое вещество — конопля общей массой 251 грамм. Это приравнивается к крупному размеру. Молодой человек, по информации сотрудников полиции, нигде не работает. До этого он привлекался к уголовной ответственности. Местный житель на рапсов заявил, что хранил наркотик для личного употребления.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Молодому человеку грозит лишение свободы от трех до десяти лет.

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