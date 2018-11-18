В Самарской области осудили директора агентства недвижимости

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-18T14:50:42+03:00

Он брал деньги в качестве задатка за квартиру и не переводил их застройщику

Изменить размер текста: A A

Похвистневский районный суд признал виновным директора одного из местных агентств недвижимости. От его действий пострадали шесть человек.

В приговоре суда говорится, что злоумышленник забирал деньги в качестве задатка за квартиры в недавно построенном доме по адресу улица Кооперативная, д.128б и оставлял их себе, не передавая застройщику. Клиенты агентства недвижимости вносили задаток наличными, чем облегчали жизнь злоумышленника.

Причинённый ущерб следователи оценили в 317 тысяч рублей. Суд назначил предпринимателю три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Теперь осуждённый не сможет все это время менять место жительства без специального уведомления.

Преступник и до этого совершил похожие преступления. Этим летом суд выносил в отношении него обвинительный приговор. Тогда он точно так же обманул трех клиентов и присвоил себе 286 220 рублей.