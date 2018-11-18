В правительстве Самарской области объяснили, куда тратили субсидии на АвтоВАЗе

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-18T17:54:04+03:00

Счетная палата выяснила, что субсидии на одних и тех же работников выделялись дважды по разным статьям

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В правительстве Самарской области заявили, что субсидии, которые выделяли на «АвтоВАЗЕ» в 2017-ом году, не были нецелевым расходованием средств. Ранее на сайте Счетной палаты Самарской области появилась информация, что средства, выделяемые на снижение напряженности на рынке труда региона, не всегда расходуются рационально. Так, работников, которые находились под риском увольнения, переводили на время в созданнную структуру Индустриальный парк АВтоВАЗ на нижестоящую должность и менее квалифицированную работу, при это сохраняли прежний уровень зарплаты. Их же направляли на повышение квалификации, обучение. Таким образом предприятие получало деньги и на возмещение затрат по оплате труда и МТО работников, которым грозит увольнение и при этом в то е время на возмещение затрат по их обучению. По мнению представителей Счетной палаты, это говорит о недоработке в порядке предоставления таких субсидий.

- Учитывая непростую социально-экономическую ситуацию в Тольятти, «АвтоВАЗу» предоставили субсидии на поддержку работников, которые находятся под угрозой увольнения, - прокомментировали в пресс-службе правительства. – Субсидии предоставили на реализацию не одного и того же мероприятия, а ряда мероприятий, которые позволяют не допустить дальнейшего сокращения работников предприятия. Это оплата труда, материально-техническое обеспечение рабочего места, обучение работников, которые находятся под риском увольнения.

Также в правительства объяснили и предоставление субсидий 2, 24 млн рублей через центр занятости Самары. Ранее была информация, что субсидии предоставили неправомерно: сначала возместили расходы по договорам на обучение, уже включающим стажировку, а затем - по отдельным договорам стажировки.

- Субсидия была предоставлена одному из самарских предприятий в 2016 году, - сообщили в пресс-службе правительства. – Для организации обучения предприятие заключило договор с учебным заведением, на основании которого учебный процесс предусматривал как теоретическое обучение, так и производственную практику. Однако из-за технической ошибки понятие «производственная практика» было заменено на понятие «стажировка».

Также в правительстве отметили, что предоставление субсидии не признали нецелевым расходованием средств и Счетная палата не потребовала их возврата.

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