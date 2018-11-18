Фильм самарского режиссера Егора Чичканова получил награду на «Русском кинофестивале»

СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-18T20:40:38+03:00

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18 ноября в Москве прошел «Русский кинофестиваль-2018», на нем наградили победителей фестиваля. Среди награжденных – самарский режиссер Егор Чичканов. Он получил диплом за фитнес-триллер «Не в форме». Фильм победил в номинации «Лучший фильм в жанре комедия-нуар». Об этом кинохудожник рассказал на своей странице в Instagram.

- На «Русском кинофестивале» в московском Доме Кино получили награду. Всех причастных поздравляю, - написал Егор в профиле.

- Мы решили рассказать про похудение, про безумие, которое творится вокруг всего этого, потому, что эта тема, хочешь ты, не хочешь, возникает в любом диалоге. Начинали про искусство 19 века, закончили новыми системами диет. Все про это говорят, и мы решили эту тему взять, даже это ещё до того, как вышли фильмы «Я худею» и другие похожие. Мы запускались вместе, параллельно, короткий метр делать оказалось сложно, и мы затянули, потому что он, я использую такой термин, безумный, - рассказал режиссер на радио «Комсомольская правда»-Самара» о фильме «Не в форме».

Русский кинофестиваль – международный фестиваль произведений игрового и документального кино на русском языке или на другом языке с русскими субтитрами, показывающих и осмысляющих события, явления, традиции русского мира, особенности русской души и русского характера.