Огонь охватил 60 кв. метров: появилось видео пожара под Самарой
По предварительной информации, в огне никто не пострадал [видео]
Очевидцы засняли пожар на видеоФото: принтскрин видео.
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18 ноября под Самарой начался пожар. Информация о нем поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:11. В поселке Новосемейкино на улице Подлесной загорелись баня и надворные постройки. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Огонь охватил 60 квадратных метров
- На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, - прокомментировали в ведомстве.
Очевидцы засняли горящие постройки на видео.
Пожар локализовали в 17:37 полностью потушили уже в 17:56. Причина возгорания и ущерб от него устанавливается.