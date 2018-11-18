Огонь охватил 60 кв. метров: появилось видео пожара под Самарой

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-18T19:26:51+03:00

По предварительной информации, в огне никто не пострадал [видео]

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18 ноября под Самарой начался пожар. Информация о нем поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:11. В поселке Новосемейкино на улице Подлесной загорелись баня и надворные постройки. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Огонь охватил 60 квадратных метров

- На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, - прокомментировали в ведомстве.

Очевидцы засняли горящие постройки на видео.

Пожар локализовали в 17:37 полностью потушили уже в 17:56. Причина возгорания и ущерб от него устанавливается.