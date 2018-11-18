Великие имена России: Самарская область стала одним из самых «голосующих» регионов

СЕГОДНЯ 19:48 2018-11-18T19:48:46+03:00

На имя Королева претендуют еще два аэропорта Фото: Архив "КП"

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Самарская область стала одним из самых «голосующих» регионов в акции «Великие имена России». Как сообщает департамент информационной политики региона, в голосовании приняли участие уже 23,2 тысячи жителей губернии.

В акции по-прежнему лидирует имя Сергея Королева. За него проголосовали 14,5 тысяч человек. На имя конструктора претендуют еще два аэропорта, помимо «Курумоча» - московский «Внуково» и «Магадан». Имя Королева присвоят аэропорту, где за конструктора проголосуют больше всего процентов голосов.

В список финалистов вошли четыре имени: конструкторы Сергей Королев и Николай Кузнецов, основатель Тольятти Василий Татищев и режиссер Эльдар Рязанов. Напомним, что изначально на конкурс были предложены 10 кандидатов: конструкторы Сергей Королев, Дмитрий Козлов и Николай Кузнецов, основатель Самары Григорий Засекин, губернатор Григорий Аксаков, художник Илья Репин, писатель Алексей Толстой, режиссер и сценарист Эльдар Рязанов, основатель Тольятти Василий Татищев и композитор Дмитрий Шостакович. В дальнейшем этот список пополнили имена вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и футболиста Александра Анюкова.

Голосование проходит до 30 ноября на сайте ВеликиеИмена.рф, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на специальных постах волонтеров. Результаты голосования станут известны 5 декабря.